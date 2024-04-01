Гилев Петр Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Петр Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилева) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Гилева (Корюкова) Афанасия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева (Корюкова) Афанасия Михайловна

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