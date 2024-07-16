Кириллов Семен Ильич 19.07.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Семен Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1900

Дата смерти

14.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1900

Отец: Кириллов Илья Карпович

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/124
Смерть
14.08.1901 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/153

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