Рожкова Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения14.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.2008
Дочь: Рожкова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.2010
Дочь: Рожкова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности