Рожкова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Елена Александровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

14.04.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
31.05.2008

Дочь: Рожкова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.2010

Дочь: Рожкова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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