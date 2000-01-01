Лобанова Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Лобанов Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
18.02.1909
Сын: Лобанов Александр Петрович
Отец ребёнка: Лобанов Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1909