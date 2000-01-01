Лобанова Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Феодосия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лобанов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Лобанов Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
18.02.1909

Сын: Лобанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Лобанов Пётр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Пётр Фёдорович

Смерть
После 1909
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