Шелист Стефан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1883 ст.
Раковец, Тернопільська область
Поручители по жениху Тимофей Александрович Бойко и Гордей Васильевич Солтис по невесте крестьяне того же села Артемий Александрович Бойко и Григорий Маркович Бойко
Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.
Дочь: (Шелист) Людмила Стефановна
Мать ребёнка: Шелист (Демчан) Екатерина Никитовна
Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.
Сын: Шелист Евфимий Стефанович
Мать ребёнка: Шелист (Демчан) Екатерина Никитовна
Смерть
Неизвестно