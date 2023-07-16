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Шелист Стефан Васильевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
30.10.1883 ст.

Жена: Шелист (Демчан) Екатерина Никитовна

Раковец, Тернопільська область
Поручители по жениху Тимофей Александрович Бойко и Гордей Васильевич Солтис по невесте крестьяне того же села Артемий Александрович Бойко и Григорий Маркович Бойко
Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.

Дочь: (Шелист) Людмила Стефановна

Мать ребёнка: Шелист (Демчан) Екатерина Никитовна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.

Сын: Шелист Евфимий Стефанович

Мать ребёнка: Шелист (Демчан) Екатерина Никитовна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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