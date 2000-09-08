Казанкин Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения16.02.1924
Дата смерти08.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1947
Дочь: Савина Людмила Семёновна
Мать ребёнка: Казанкина Серафима Степановна
Агаповка, Агаповский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
08.09.2000
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область