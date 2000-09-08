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Казанкин Семён Иванович

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Место рождения

Буранная, Агаповский район, Челябинская область

Дата рождения

16.02.1924

Дата смерти

08.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Буранная, Агаповский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.03.1947

Дочь: Савина Людмила Семёновна

Мать ребёнка: Казанкина Серафима Степановна

Агаповка, Агаповский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
08.09.2000
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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