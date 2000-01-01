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Мирзоян Саркис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мирзоян Малач Амоевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мирзоян Мирза Саркисович

Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мирзоян Шаген Саркисович

Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кафиева Такуи Саркисовна

Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мирзоян Ашот Саркисович

Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Согомонова Маня Саркисовна

Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Эмма Саркисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мирзоян Арсен Саркисович

Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шнырь Нина Саркисовна

Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирзоян Гайанэ

Смерть
1933
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