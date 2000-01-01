Мирзоян Саркис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мирзоян Малач Амоевич
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кафиева Такуи Саркисовна
Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Согомонова Маня Саркисовна
Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Эмма Саркисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шнырь Нина Саркисовна
Мать ребёнка: Мирзоян Гайанэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирзоян Гайанэ
Смерть
1933