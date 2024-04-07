Асадуллин Насибулла Асадуллинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асадуллин Насибулла Асадуллинович

Место рождения

Тайкаш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Асадулла

Мать: не указана

Тайкаш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насибуллина Ганижамаль Насибуллиновна

Мать ребёнка: не указана

Тайкаш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насибуллина Газима Насибуллиновна

Мать ребёнка: не указана

Тайкаш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Насибуллин Хисматулла Насибуллинович

Мать ребёнка: не указана

Тайкаш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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