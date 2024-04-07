Асадуллин Насибулла Асадуллинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Асадулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насибуллина Ганижамаль Насибуллиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насибуллина Газима Насибуллиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Насибуллин Хисматулла Насибуллинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно