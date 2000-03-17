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Бобровский Станислав Алексеевич
Бобровский Станислав Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.2000
Пол
Мужской
Отец
Бобровский Алексей Евгеньевич
1979 г.р.
Мать
Бобровская Галина Вячеславовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2000
Отец:
Бобровский Алексей Евгеньевич
Мать:
Бобровская Галина Вячеславовна
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