Усов Пётр Около 01.01.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1884

Дата смерти

Около 01.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1916 г.р.
Между 1934 и 1944 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1916

Сын: Усов Александр

Мать ребёнка: Усова Евдокия

Рождение ребёнка
Между 01.01.1934 и 01.01.1944

Дочь: Усова Антонина

Мать ребёнка: Усова Евдокия

Смерть
Около 01.01.1966

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