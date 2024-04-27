Усов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1884
Дата смертиОколо 01.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1916
Сын: Усов Александр
Мать ребёнка: Усова Евдокия
Рождение ребёнка
Между 01.01.1934 и 01.01.1944
Дочь: Усова Антонина
Мать ребёнка: Усова Евдокия
Смерть
Около 01.01.1966