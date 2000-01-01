Юнус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮнус

Юнус

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1664

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Досай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азамат

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1724
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close