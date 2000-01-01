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Юнус
Юнус
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1664
Дата смерти
1724
Пол
Мужской
Отец
Досай
Мать
Не указана
Дети
Азамат
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец:
Досай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Азамат
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1724
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