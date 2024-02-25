Чикрина Охота Ирина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикрина Охота Ирина Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1965

Отец: Охота Валентин

Мать: Охота Вера Евстафьевна

Рождение ребёнка
12.02.1990

Дочь: Плесовских Чикрина Вероника Александровна

Отец ребёнка: Чикрин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
29.12.1992

Сын: Чикрин Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Чикрин Александр Николаевич

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