Чикрина Охота Ирина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1965
Отец: Охота Валентин
Мать: Охота Вера Евстафьевна
Рождение ребёнка
12.02.1990
Дочь: Плесовских Чикрина Вероника Александровна
Отец ребёнка: Чикрин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.1992
Сын: Чикрин Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Чикрин Александр Николаевич