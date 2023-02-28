Пальцев Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Пальцев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1927
Сын: Пальцев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Пальцева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
05.12.1932
Дочь: Рыбакова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Пальцева Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1943