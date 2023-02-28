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Пальцев Василий Дмитриевич

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Место рождения

Горки, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Пальцев Дмитрий

Мать: не указана

Горки, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1927

Сын: Пальцев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Пальцева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
05.12.1932

Дочь: Рыбакова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Пальцева Татьяна Петровна

Горки, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальцева Татьяна Петровна

Смерть
?.02.1943
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