Дец Андрей Савельевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецДец Савва Акимович11.01.1876 г.р.
Дети
Дец Владимир АндреевичНеизвестно г.р.
Дец Контантин АндреевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дец Савва Акимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дец Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Дец Мария уточн.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дец Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Дец Мария уточн.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дец Мария уточн.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дец Мария уточн.
Смерть
Неизвестно