Дец Андрей Савельевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Дец Андрей Савельевич

Автор
БД
Дец Б.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Дец Савва Акимович11.01.1876 г.р.
Дети
Дец Владимир АндреевичНеизвестно г.р.
Дец Контантин АндреевичНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дец Савва Акимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дец Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Дец Мария уточн.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дец Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Дец Мария уточн.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дец Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Дец Мария уточн.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дец Контантин Андреевич

Мать ребёнка: Дец Мария уточн.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.