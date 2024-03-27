Хакимов Хамит Габдельзалилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимов Хамит Габдельзалилович

Место рождения

с.Миякитамак, Миякинский район, (Башкортостан)

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакимова (Сулейманова) Миннинур Васиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакимова (Сулейманова) Миннинур Васиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова (Сулейманова) Миннинур Васиковна

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакимова (Сулейманова) Миннинур Васиковна

Смерть
?.02.1942
Причина смерти: Пропал без вести

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