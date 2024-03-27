Хакимов Хамит Габдельзалилович
Место рожденияс.Миякитамак, Миякинский район, (Башкортостан)
Дата рождения1905
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Хакимов Имя Хамит Дата рождения/Возраст __.__.1905 Дата и место призыва __.02.1942 Миякинский РВК, Башкирская АССР, Миякинский р-н Воинское звание рядовой Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.09.1942 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 977520 Номер дела источника информации 557
Рождение ребёнка
1932
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: Пропал без вести