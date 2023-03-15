Кожемякин Филипп Иванович
Место рожденияНовосибирская обл., Тугугинский р-н, Остапенский с/с
Дата рождения1907
Дата смерти05.07.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кожемякин Иван Савельевич
Мать: Кожемякин Марфа
Новосибирская обл., Тугугинский р-н, Остапенский с/с
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Митянин Мария Филипповна
Мать ребёнка: Кожемякин Анна Степановна
Рождение ребёнка
11.11.1931
Дочь: Шаталова Антонина Филиповна
Мать ребёнка: Кожемякин Анна Степановна
Рождение ребёнка
26.11.1933
Сын: Кожемякин Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Кожемякин Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Тогучинский РВК, Новосибирская обл., Тогучинский р-н
Смерть
05.07.1942