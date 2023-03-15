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Кожемякин Филипп Иванович

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Место рождения

Новосибирская обл., Тугугинский р-н, Остапенский с/с

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кожемякин Иван Савельевич

Мать: Кожемякин Марфа

Новосибирская обл., Тугугинский р-н, Остапенский с/с
Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Митянин Мария Филипповна

Мать ребёнка: Кожемякин Анна Степановна

Рождение ребёнка
11.11.1931

Дочь: Шаталова Антонина Филиповна

Мать ребёнка: Кожемякин Анна Степановна

Рождение ребёнка
26.11.1933

Сын: Кожемякин Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Кожемякин Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемякин Анна Степановна

Военная служба
Неизвестно
Тогучинский РВК, Новосибирская обл., Тогучинский р-н
Смерть
05.07.1942
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