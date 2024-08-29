Авдотья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Павловна

Отец ребёнка: Павел Никитич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Парасковья Павловна

Отец ребёнка: Павел Никитич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Павел Никитич

Рождение ребёнка
29.09.1842 ст.

Сын: Воробьев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Павел Никитич

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Смерть
Неизвестно

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