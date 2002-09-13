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Крекнина Анна Андреевна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2002

Отец: Крекнин Андрей Александрович

Мать: Крекнина Ольга Петровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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