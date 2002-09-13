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Крекнина Анна Андреевна
Крекнина Анна Андреевна
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
13.09.2002
Пол
Женский
Отец
Крекнин Андрей Александрович
1976 г.р.
Мать
Крекнина (Захарова) Ольга Петровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2002
Отец:
Крекнин Андрей Александрович
Мать:
Крекнина Ольга Петровна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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