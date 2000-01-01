Стефан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Василий Дорофеев

Мать: Марья Федорова

Смерть
1750
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