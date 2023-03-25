Андриевский Иван Иванович
Место рожденияБыково
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Быково
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Андриевская Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Барахоево, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриевский Осип Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно