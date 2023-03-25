Андриевский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриевский Иван Иванович

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Место рождения

Быково

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Быково
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Андриевская Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Барахоево, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриевский Осип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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