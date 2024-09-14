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Саенко Константин Матвеевич

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Место рождения

Гриневка

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Саенко Матвей Стефанович

Мать: Саенко Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Около 1897

Жена: Саенко Матрона Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Саенко Андрей Константинович

Мать ребёнка: Саенко Матрона Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.07.1900 ст.

Сын: Саенко Борис Константинович

Мать ребёнка: Саенко Матрона Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.02.1902

Сын: Саенко Евгений Константинович

Мать ребёнка: Саенко Матрона Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.

Дочь: Саенко Мария Константиновна

Мать ребёнка: Саенко Матрона Ивановна

Гриневка, Сумська область
Бракосочетание
14.04.1906 ст.

Жена: Саенко (Варава) Анна Назариевна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.

Сын: Саенко Александр Константинович

Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна

Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.

Дочь: Саенко Мария Константиновна

Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.

Дочь: Квашко (Саенко) Параскева Константиновна

Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна

Беседовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Саенко Михаил Константинович

Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна

Рождение ребёнка
09.07.1921

Сын: Саенко Пётр Константинович

Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна

Смерть
После 1929

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