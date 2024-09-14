Саенко Константин Матвеевич
Место рожденияГриневка
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Саенко Матвей Стефанович
Мать: Саенко Татьяна Ивановна
Жена: Саенко Матрона Ивановна
Сын: Саенко Андрей Константинович
Мать ребёнка: Саенко Матрона Ивановна
Сын: Саенко Борис Константинович
Мать ребёнка: Саенко Матрона Ивановна
Сын: Саенко Евгений Константинович
Мать ребёнка: Саенко Матрона Ивановна
Дочь: Саенко Мария Константиновна
Мать ребёнка: Саенко Матрона Ивановна
Сын: Саенко Александр Константинович
Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна
Дочь: Саенко Мария Константиновна
Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна
Дочь: Квашко (Саенко) Параскева Константиновна
Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна
Сын: Саенко Михаил Константинович
Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна
Сын: Саенко Пётр Константинович
Мать ребёнка: Саенко (Варава) Анна Назариевна