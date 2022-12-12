Фахритдинов Хайретдин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Фахритдинов Сагадитдин (Сарваретдин)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахибъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайретдинова Шамсикамал Хайретдиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаметвалиева Майжамал
Смерть
Неизвестно