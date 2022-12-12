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Фахритдинов Хайретдин

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Место рождения

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Фахритдинов Сагадитдин (Сарваретдин)

Мать: не указана

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Мать ребёнка: не указана

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибъямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайретдинова Шамсикамал Хайретдиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметвалиева Майжамал

Смерть
Неизвестно
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