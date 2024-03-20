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Булаева (Сорокина) Александра Ивановна
Булаева (Сорокина) Александра Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.08.1944
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Бондаренко) Татьяна Архиповна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1944
Отец: не указан
Мать:
Татьяна Архиповна
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