Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти11.12.1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Пашнина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Пашнин Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Пашнин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Пашнина Неонилла Дмитриевна
Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1783