Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

11.12.1783

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Пашнин Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Пашнин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Пашнина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Пашнин Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Пашнин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Пашнина Неонилла Дмитриевна

Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Пашнин Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашнин Дмитрий Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашнин Дмитрий Софронович

Смерть
11.12.1783
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