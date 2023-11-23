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Державин Михаил Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

23.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Державин Иоанн Родионов

Мать: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Державина) Александра Михайлова

Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Державина) Акилина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Наумова Даниловского уезда.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Воскресенская (Державина) Елена Михайлова

Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Державин Константин Михайлов

Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Державина) Ольга Михайлова

Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Державин Николай Михайлов

Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова

Смерть
23.02.1908

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