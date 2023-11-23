Державин Михаил Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти23.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Державина) Александра Михайлова
Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Наумова Даниловского уезда.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Воскресенская (Державина) Елена Михайлова
Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Державин Константин Михайлов
Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Державина) Ольга Михайлова
Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Державин Николай Михайлов
Мать ребёнка: (Державина) Акилина Иванова
Смерть
23.02.1908