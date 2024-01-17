Мальцов Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Мать: Мальцова Евдокия
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Мальцова Анастасия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Мальцова Анастасия
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Мальцова Анастасия
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Мальцова Анастасия
Место жительства
1906
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцова Анастасия
Смерть
Неизвестно