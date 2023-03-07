Прасолов Павел Трофимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Прасолов Трофим
Мать: не указана
Дочь: Королева Анисия Павлова
Мать ребёнка: Прасолова ?
Мать ребёнка: Прасолова Пелагия Иванова
Жена: Прасолова Анна Никонова
Сын: Прасолов Гавриил Павлович
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Сын: Абрамов Он Же Прасолов Гавриил Павлов
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Сын: Прасолов Арсений Павлович
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Сын: Прасолов Григорий Павлович
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Дочь: Агапия Павлова
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Сын: Прасолов Петр Павлов
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова
Жена: Прасолова ?