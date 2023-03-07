Прасолов Павел Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасолов Павел Трофимов

Прасолов Павел Трофимов

avatar

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.

Отец: Прасолов Трофим

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Королева Анисия Павлова

Мать ребёнка: Прасолова ?

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
05.11.1890 ст.

Жена: Прасолова Пелагия Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Сын: Прасолов Алексей Павлов

Мать ребёнка: Прасолова Пелагия Иванова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.04.1893 ст.

Жена: Прасолова Анна Никонова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1894 ст.

Сын: Прасолов Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1894 ст.

Сын: Абрамов Он Же Прасолов Гавриил Павлов

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.

Сын: Прасолов Феодот Павлов

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.

Сын: Прасолов Арсений Павлович

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1901 ст.

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.11.1905 ст.

Сын: Прасолов Георгий Павлов

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.

Сын: Прасолов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.

Дочь: Агапия Павлова

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Прасолов Евфимий Павлов

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Прасолов Петр Павлов

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Сын: Прасолов Иоанн Павлов

Мать ребёнка: Прасолова Анна Никонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close