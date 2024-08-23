Немова Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1869
Дочь: (Немова) Устинья Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно