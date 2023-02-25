Поздеев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1990
Дочь: Поздеева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Мешкова Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
28.04.1992
Сын: Поздеев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Мешкова Светлана Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно