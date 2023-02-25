Поздеев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1990

Дочь: Поздеева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Мешкова Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
28.04.1992

Сын: Поздеев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мешкова Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мешкова Светлана Викторовна

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