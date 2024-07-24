Смирнова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Смирнов Константин Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Владмирович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Смирнов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Владмирович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Владмирович
Смерть
1980