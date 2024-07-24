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Смирнова Прасковья Ивановна

Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Владмирович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Смирнов Константин Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Владмирович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Смирнов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Владмирович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Владмирович

Смерть
1980

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