Яковиченко Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1979
Дочь: Тимкова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Яковиченко Антонина Павловна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Яковиченко Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Яковиченко Антонина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно