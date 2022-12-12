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Яковиченко Алексей Иванович

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Место рождения

Переезжее, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.06.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Переезжее, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1979

Дочь: Тимкова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Яковиченко Антонина Павловна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1982

Дочь: Яковиченко Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Яковиченко Антонина Павловна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковиченко Антонина Павловна

Смерть
Неизвестно
Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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