Степнов Василий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Степнов Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Степнова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Степнов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна
Сафонова, Васильевская волость, Богородский уезд
Воспреемники деревни Вишняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянская девица Евдокия Павлова Питряева
Рождение ребёнка
31.03.1907
Сын: Степнов Симеон Васильевич
Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна
Воспреемники деревни Вищняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянка Пелагея Васильевна Петряева
Рождение ребёнка
09.11.1912
Сын: Степнов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна
Воспреемники деревни Сафонова крестьянин Алексей Яковлев Степнов и той же деревни крестьянская девица Анна Ивановна Степнова
Рождение ребёнка
29.07.1914
Сын: Степнов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна
Крестные деревни Вишняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянская девица Едокия Павлова Петряева