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Степнов Василий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степнов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Степнова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Степнов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна

Сафонова, Васильевская волость, Богородский уезд
Воспреемники деревни Вишняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянская девица Евдокия Павлова Питряева
Рождение ребёнка
31.03.1907

Сын: Степнов Симеон Васильевич

Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна

Воспреемники деревни Вищняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянка Пелагея Васильевна Петряева
Рождение ребёнка
09.11.1912

Сын: Степнов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна

Воспреемники деревни Сафонова крестьянин Алексей Яковлев Степнов и той же деревни крестьянская девица Анна Ивановна Степнова
Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Степнов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Степнова (Петряева) Екатерина Павловна

Крестные деревни Вишняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянская девица Едокия Павлова Петряева

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