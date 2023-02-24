Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Мать: Габдуллатипов Гульзяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатыпова Загура

Отец ребёнка: Искаков Аюп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Искаков Аюп

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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