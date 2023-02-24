Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Мать: Габдуллатипов Гульзяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатыпова Загура
Отец ребёнка: Искаков Аюп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Искаков Аюп
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно