Власова Степанида
Место рождения
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Власов Григорий Аврамович
Отец ребёнка: Власов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Власова Акилина Абрамова
Отец ребёнка: Власов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Власова Авдотья Абрамовна
Отец ребёнка: Власов Аврам Иванович