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Власова Степанида

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798

Сын: Власов Григорий Аврамович

Отец ребёнка: Власов Аврам Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Власова Акилина Абрамова

Отец ребёнка: Власов Аврам Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Власова Авдотья Абрамовна

Отец ребёнка: Власов Аврам Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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