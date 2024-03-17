Федосова Удовиченко Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова Удовиченко Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1968

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луговая Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
04.12.1990

Дочь: Луговая Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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