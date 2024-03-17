Федосова Удовиченко Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1968
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луговая Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
04.12.1990
Дочь: Луговая Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: не указан