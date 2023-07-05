Хрестина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Лукерья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Катерина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гаврила Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Аграфена Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно