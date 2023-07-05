Хрестина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрестина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Лукерья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Яковлевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Яковлевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Яковлевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Катерина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Яковлевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гаврила Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Яковлевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Аграфена Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Яковлевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Яковлевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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