Краус -Ельсукова (Чеботарева) Стюра Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краус -Ельсукова (Чеботарева) Стюра Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеботарёв Захар

Мать: Чеботарёва (Битюцких) Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельсуков Борис

Отец ребёнка: Ельсуков (

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельсукова Люба

Отец ребёнка: Ельсуков (

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краус -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельсуков (

Рождение ребёнка
02.06.1958

Сын: Краус Александр

Отец ребёнка: Краус -

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Проживает г.Москва
Смерть
Неизвестно

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