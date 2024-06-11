Краус -Ельсукова (Чеботарева) Стюра Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чеботарёв Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельсуков Борис
Отец ребёнка: Ельсуков (
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельсукова Люба
Отец ребёнка: Ельсуков (
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краус -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ельсуков (
Рождение ребёнка
02.06.1958
Сын: Краус Александр
Отец ребёнка: Краус -
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Проживает г.Москва
Смерть
Неизвестно