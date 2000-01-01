Рязанова Анастасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Зоя Александровна
Отец ребёнка: Елисеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Елисеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Елисеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Лариса Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев Александр