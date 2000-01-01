Рязанова Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова Анастасия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Георгий Михайлович

Мать: Журавлева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Зоя Александровна

Отец ребёнка: Елисеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Елисеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Елисеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Лариса Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Александр

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