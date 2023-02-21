Журавлева Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева Татьяна Яковлевна

Журавлева Татьяна Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Журавлев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Журавлева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close