Величкина Дария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти20.08.1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Величкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Величкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Величкин Иван Иванович
Смерть
20.08.1801
Похороны
Неизвестно