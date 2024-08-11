Величкина Дария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величкина Дария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

20.08.1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Величкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Величкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Величкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Величкин Иван Иванович

Смерть
20.08.1801
Похороны
Неизвестно

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