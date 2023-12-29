Свешников Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Пётр Васильевич

Свешников Пётр Васильевич

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Свешников Василий Петрович

Мать: Свешникова (Свешникова) Пелагея Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1840

Жена: Свешникова (Свешникова) Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Свешникова) Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Свешникова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Пелагея Владимировна

Смерть
После 1870

Мы используем куки для улучшения работы сайта.