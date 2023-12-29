Свешников Пётр Васильевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Свешникова) Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Свешникова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Пелагея Владимировна
Смерть
После 1870