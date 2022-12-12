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Виногоров Иван Васильевич

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1885

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Виногоров Василий Иванович

Мать: Демакова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Виногорова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Виногорова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Виногорова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Виногорова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виногорова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1925

Сын: Виногоров Виталий Иванович

Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Виногорова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Виногорова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастракова Анна Савельевна

Смерть
1971
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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