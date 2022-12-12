Виногоров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Виногорова Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Виногорова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Виногорова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Виногорова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виногорова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Виногоров Виталий Иванович
Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Виногорова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Виногорова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бастракова Анна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971