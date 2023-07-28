Никотина (Никотина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никотина (Никотина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
31.08.1893

Сын: Никотин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Никотина (Никотина) Евгения Павловна

Отец ребёнка: Павел

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