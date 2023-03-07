Постников Кирилл Федотов
Место рожденияпоч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1757
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Настасья Кириллова
Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Постников Амвросий Кириллов
Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Епистимия Кириллова
Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Постников Агафон Кириллов
Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Мусихина Акулина (Ксения) Кириллова
Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820