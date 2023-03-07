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Постников Кирилл Федотов

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Постников Федот Иванов

Мать: Постникова Настасья Петрова

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Настасья Кириллова

Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Постников Егор Кириллов

Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Постников Амвросий Кириллов

Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Епистимия Кириллова

Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Постников Агафон Кириллов

Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Мусихина Акулина (Ксения) Кириллова

Мать ребёнка: Постникова Мавра Киприанова

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Мавра Киприанова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1820
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
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