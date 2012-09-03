Ситников Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Борис Павлович

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Место рождения

село Рождественское

Дата рождения

18.03.1932

Дата смерти

03.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932

Отец: Ситников Павел Петрович

Мать: Толстых Наталья Давыдовна

село Рождественское
Рождение ребёнка
28.08.1954

Дочь: Ситникова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Кринова Нина Сергеевна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1962

Дочь: Ситникова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Кринова Нина Сергеевна

Азербайджанская ССР город Сумгаит станция Ситал-Чай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кринова Нина Сергеевна

Смерть
03.09.2012
г. Новая Ладога
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