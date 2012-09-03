Ситников Борис Павлович
Место рождениясело Рождественское
Дата рождения18.03.1932
Дата смерти03.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932
Отец: Ситников Павел Петрович
село Рождественское
Рождение ребёнка
28.08.1954
Дочь: Ситникова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Кринова Нина Сергеевна
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1962
Дочь: Ситникова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Кринова Нина Сергеевна
Азербайджанская ССР город Сумгаит станция Ситал-Чай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кринова Нина Сергеевна
Смерть
03.09.2012
г. Новая Ладога