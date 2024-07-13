Шоликъ Екатерина Герасимова 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Екатерина Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоликъ Iоанъ Харитоновъ

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шоликъ Ефросинiя Iоановна

Отец ребёнка: Шоликъ Iоанъ Харитоновъ

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Шоликъ Марфа Iоановна

Отец ребёнка: Шоликъ Iоанъ Харитоновъ

Смерть
Неизвестно

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