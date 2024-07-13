Шоликъ Екатерина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шоликъ Ефросинiя Iоановна
Отец ребёнка: Шоликъ Iоанъ Харитоновъ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Шоликъ Марфа Iоановна
Отец ребёнка: Шоликъ Iоанъ Харитоновъ
Смерть
Неизвестно