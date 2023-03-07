Чиркова (Хлебникова) Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Чирков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Чирков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чирков Лазарь Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Чирков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Чирков Ефим Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Иван Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782