Нестеров Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Степан Васильевич

Нестеров Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Нестеров Иван Степанович

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ивановна

Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шелудякова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нестеров Виктор Степанович

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Куликова Зоя Степановна

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close