Нестеров Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ивановна
Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шелудякова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Нестеров Виктор Степанович
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Куликова Зоя Степановна
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно