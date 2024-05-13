Крайный Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайный Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

мЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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