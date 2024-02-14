Акберова Шамсинур Зиннатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберова Шамсинур Зиннатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

01.09.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акберов Гаффар Насыйрович

Рождение ребёнка
02.07.1935

Дочь: Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна

Отец ребёнка: Акберов Гаффар Насыйрович

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Акберов Флюр Гаффарович

Отец ребёнка: Акберов Гаффар Насыйрович

Рождение ребёнка
15.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Гаффар Насыйрович

Рождение ребёнка
15.10.1941

Дочь: (Акберова) Шагида Гаффаровна

Отец ребёнка: Акберов Гаффар Насыйрович

Смерть
01.09.1991

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