Акберова Шамсинур Зиннатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти01.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1935
Дочь: Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна
Отец ребёнка: Акберов Гаффар Насыйрович
Рождение ребёнка
01.01.1937
Отец ребёнка: Акберов Гаффар Насыйрович
Рождение ребёнка
15.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акберов Гаффар Насыйрович
Рождение ребёнка
15.10.1941
Дочь: (Акберова) Шагида Гаффаровна
Отец ребёнка: Акберов Гаффар Насыйрович
Смерть
01.09.1991